Loves you

Auf “The Reverend Shawn Amos Tells You” folgt nun “The Reverend Shawn Amos Loves you” und wir lieben Shawn Amos. Nach wenigen Takten war klar: Auch wenn wir in letzter Zeit recht viele Bluesscheiben vorgestellt haben, diese hier muss auch noch rein.

Shawn Amos (Gesang, Mundharmonika), Chris Roberts (Gitarre), Brady Blade (Schlagzeug), Chris Thomas (Bass) sowie Anthony Marinelli und Hassell Teekell an den Keyboards. Dazu kommen ein paar Gäste, wie Blind Boys of Alabama oder Missy Anderson, und schon haben wir eine traumhaft lässige und coole Bluesplatte, die man so schnell nicht vergisst. Auch der dezente Einsatz von Bläsern macht sich hervorragend.

Obwohl Reverend Shawn Amos und seine Mitstreiter im Grunde traditionellen Blues bieten, präsentieren sie das Genre hier in einem absolut modernen Gewand. Dies erreichen sie nicht durch Instrumentierung oder Produktion. Nein, alleine durch die Art der Interpretation.

Dieses exzellente Ensemble macht einfach alles richtig. Jeder Ton sitzt perfekt und dabei klingt alles so lässig. Wie gut muss man sein, das so hinzubekommen?

Wer ein exzellentes und zugleich hochmodernes Bluesalbum sucht, hier ist es!

Tracks

Days of Depression (02:07)

Brand New Man (02:07)

Boogie (03:16)

Brothers’ Keeper (03:10)

You’re Gonna Miss Me (When I Get Home) (03:27)

Joliet Bound (03:44)

Will You Be Mine (05:34)

The Outlaw (02:31)

Bright Lights, Big City (03:04)

Hollywood Blues (04:19)

Put Together (02:45)

The Last Day I’m Loving You (02:53)